



Командующий КСИР: "Для сионистов нет безопасного места"

Командующий КСИР генерал Хосейн Салами заявил, что "для сионистов нет безопасного места на оккупированных землях Палестины".



Об этом сообщает иранское новостное агентство Fars.



"Для сионистов нет безопасного места в оккупированной Палестине, и все части земли находятся в пределах досягаемости огневой мощи палестинских движений сопротивления. Если к этому уравнению добавить ливанское движение сопротивления "Хизбалла", то получится размещение сотен тысяч ракет, нацеленных на сионистский режим", - заявил Салами.



Командующий КСИР также подтвердил, что Тегеран будет поддерживать палестинцев до конца.