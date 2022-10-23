Новости » Арабо-израильский конфликт
Командира “Логова львов” убили “израильские коллаборационисты”
23.10.2022 07:13 Аркадий Бочаровский

Командира “Логова львов” убили “израильские коллаборационисты”


После "ликвидации" высокопоставленного члена организации “Логово львов” Тамира Аль-Хилани сегодня в Шхеме  ожидаются огромные похороны. В "Логове льва" угрожают суровой местью Израилю и призывали молодежь к атакам возмездия.

Палестинцы утверждают, что Израиль убил Тамира аль-Хилани, активиста организации "Логово львов". По их словам, аль-Хилани проезжал на мотоцикле в старом городе Шхема и был убит в результате взрыва взрывного устройства, заложенного в мотоцикл "израильскими коллаборационистами".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы