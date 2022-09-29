



Кохави санкицонировал применение дронов для ликвидаций в Иудее и Самарии





Начальник генштаба ЦАХАЛА дал "зеленый свет" точечным ликвидациям террористов беспилотниками в Иудее и Самарии.



Через несколько минут после боя в Дженине, в ходе которого ЦАХАЛ уничтожил 4 вооруженных террористов, начальник генштаба, генерал Авив Кохави, принял решение санкционировать целевые контрмеры в Иудее и Самарии - в случае оперативной необходимости. Наряду с этим, военные готовятся к расширению мероприятий в сфере безопасности и патрулирования.



На фоне праздников Тишрей было принято решение расширить оперативную деятельность против терроризма. Было проведено совещание по оценке оперативной ситуации в Центральном командовании. Принято решение одобрить проведение целевых ликвидаций в Иудее и Самарии. В некоторых подразделениях были прекращены тренировки и курсы, чтобы отвлечь силы на военные нужды, также начинается мобилизацию резервных сил.



В то же время, на политическом уровне нет энтузиазма по поводу расширения операции, и в настоящее время существует консенсус по этому поводу. На консультациях, проведенных министром обороны Ганцем с премьер-министром Лапидом, прозвучало объяснение - линия соприкосновения с территориями “относительно закрыта”, а разведка работает качественно. Источник в органах безопасности выразил опасение, что ввод сил с постоянным присутствием Иудее и Самарии “накалит обстановку и приведет к эскалации”.