



Кого убили в Шхеме

Четверо палестинцев, убитых во время израильской военной операции в Шхеме, были идентифицированы как Вади аль-Хfух, 31 год, Хамди Шараф, 35 лет, Али Анар, 26 лет, и Хамди Ким, 30 лет. Пятый палестинец, 27-летний Захи Багдади, скончался от ран через несколько часов после того, как израильские войска покинули город.



Вади аль-Хаух был одним из основателей и командиров группы “Львиное логово”, базирующейся в Старом городе Шхема. За неделю до гибели Хаух опубликовал в своем аккаунте в Facebook комментарии о несогласии с попытками Палестинской администрации убедить боевиков группировки сложить оружие и присоединиться к палестинским силам безопасности. Он считался высокопоставленным лидером “Львиного логова” и участвовал в нескольких террористических атаках в районе Шхема, в том числе в перестрелке, в результате которой погиб старший сержант ЦАХАЛа.



Кроме того, Вади аль-Хаух был близким другом Мосаба Штайе, известного боевика ХАМАС, арестованного палестинскими силами безопасности в Шхеме несколько недель назад. Штайе также считается одним из высших командиров группы “Львиное логово”.



Убийство Хауха стало серьезным ударом по вооруженной группировке, которая потеряла еще одного из своих командиров Тамера аль-Килани в результате взрыва в начале этой недели в Старом городе Шхема.



Палестинские группировки призывают к всеобщей забастовке и “дню гнева” в Шхеме и других частях Палестинской автономии во вторник, чтобы оплакать погибших палестинцев.



Правящая фракция ФАТХ заявила в заявлении, что палестинский народ “противостоит агрессии оккупации, защищая свои законные национальные и исторические права”.



ФАТХ добавил, что репрессии израильских сил безопасности не подорвут “волю, стойкость и единство нашего народа” и призвал к эскалации “народного сопротивления” Израилю, возложив на него ответственность за совершение “преступлений” против палестинцев.



Официальный представитель президента Палестинской автономии Набиль Абу Рудайнех заявил, что президент ПА Махмуд Аббас внимательно следит за ситуацией в Шхеме и “хвалит стойкость жителей, защищающих свою землю”.