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Как закончится война: ХАМАС уплывет в Алжир, из тюрем выпустят 5000 террористов
07.12.2023 10:51 Аркадий Бочаровский

Как закончится война: ХАМАС уплывет в Алжир, из тюрем выпустят 5000 террористов


Ливанская газета "Аль-Ахбар", связанная с Хизбаллой, сообщила сегодня, 7 декабря о том,  что между Саудовской Аравией и Францией проходят переговоры, целью которых является выработка общего видения прекращения войны в Газе. 

Одной из тем переговоров является депортация руководства ХАМАС из Газы в страну, которая примет лидеров, в ходе чего прозвучало название страны, которая еще не упоминалась в данном контексте - Алжир.

Также сообщалось, что в рамках соглашения Газа будет демилитаризована, будет назначено местное правительство, а из израильских тюрем будет освобождено около 5 000 палестинских заключенных. 

Кроме того, нормализация отношений с Саудовской Аравией станет козырем для оказания давления на Израиль.

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