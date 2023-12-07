



Как закончится война: ХАМАС уплывет в Алжир, из тюрем выпустят 5000 террористов



Ливанская газета "Аль-Ахбар", связанная с Хизбаллой, сообщила сегодня, 7 декабря о том, что между Саудовской Аравией и Францией проходят переговоры, целью которых является выработка общего видения прекращения войны в Газе.



Одной из тем переговоров является депортация руководства ХАМАС из Газы в страну, которая примет лидеров, в ходе чего прозвучало название страны, которая еще не упоминалась в данном контексте - Алжир.



Также сообщалось, что в рамках соглашения Газа будет демилитаризована, будет назначено местное правительство, а из израильских тюрем будет освобождено около 5 000 палестинских заключенных.



Кроме того, нормализация отношений с Саудовской Аравией станет козырем для оказания давления на Израиль.