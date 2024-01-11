



Йеменские хути разразились угрозами в адрес США и Израиля

Лидер йеменских хути Абдель Малек аль-Хуси разразился новой порцией угроз в адрес США и Израиля.



"Мы ответим на любое нападение Америки на наши силы: кто бы ни решил причинить вред нашему народу и нашим силам, он подвергает опасности собственные корабли", - сказал он.



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Главарь хути добавил, что "ответ будет мощнее", чем предыдущий, который был осуществлен при помощи ракет и БПЛА.

