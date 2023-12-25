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Израильская армия применила новые дроны Firefly в Газе
25.12.2023 09:55 MIGnews.com

Израильская армия применила новые дроны Firefly в Газе

Армия обороны Израиля впервые применила миниатюрные беспилотники Firefly. Появление этих беспилотников знаменует собой значительный сдвиг в тактических возможностях ЦАХАЛа, особенно в сложной и густонаселенной городской среде Газы.

Spike Firefly, разработанный израильской компанией Rafael Advanced Defense Systems, представляет собой значительный сдвиг в динамике городского боя, предоставляя легким маневренным наземным силам, таким как пехота, морская пехота или спецназ, новый уровень тактических возможностей.

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Система Firefly включает в себя три боеприпаса Loitering Munitions (LM) и блок управления (CU), который представляет собой прочный планшет с двунаправленным каналом связи военного стандарта. Такая конфигурация не только обеспечивает эффективный контроль над боеприпасами, но и повышает надежность связи в сложных условиях.
 

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