



Израиль утверждает, что уничтожил 90% военных операций Ирана в Сирии

Израильские военные уничтожили около 90% военной инфраструктуры Ирана и пытаются закрепиться в Сирии, заявили в выходные высокопоставленные чиновники оборонного ведомства.



По словам официальных лиц, Израилю за последние годы удалось практически полностью ограничить возможности Ирана по поставкам оружия в Сирию, производству оружия на территории страны и созданию в ней баз проиранских сил.



Согласно источникам, план бывшего командующего иранскими силами "Аль-Кудс" Касема Сулеймани, убитого американцами в 2020 году, провалился из-за продолжающейся воздушной кампании ЦАХАЛа против сил в Сирии. Последнее предполагаемое нападение , приписываемое Израилю в Сирии, произошло в пятницу, когда местные СМИ сообщили, что ЦАХАЛ нанес авиаудар возле аэропорта в Дамаске.



По информации западных СМИ был уничтожен завод, на котором собирались иранские БПЛА. Как сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), на уничтоженном объекте находилось оборудование, предназначенное для сборки БПЛА.



Согласно источникам SOHR, военное оборудование иранского производства находилось в районе военного аэропорта Димас на юго-востоке Сирии.



Кроме того, ракетами были выведены из строя радарная станция и взлетно-посадочная полоса. О пострадавших при ударах не сообщается.



Сотрудники службы безопасности подчеркнули, что ЦАХАЛ серьезно нарушил маршруты иранской контрабанды в Сирию с моря, с воздуха и даже по суше.



В результате атак пострадала и способность Сирии производить оружие и боеприпасы, поскольку иранцы и "Хизбалла" использовали те же заводы для производства своего оружия.