



Израиль: решение суда ООН не запрещает дальнейшие действия в Рафиахе

Израильские официальные лица интерпретируют постановление Международного суда по Рафиаху как разрешение на некоторые военные действия в городе



Израиль считает, что постановление Всемирного суда, ограничивающее его военное наступление на Рафиах на юге Газы, допускает возможность некоторых военных действий там, говорят израильские официальные лица.



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В чрезвычайном решении по делу Южной Африки, обвиняющей Израиль в геноциде, судьи Международного суда ООН в пятницу приказали Израилю немедленно прекратить операции в Рафиахе, которые могут привести к уничтожению укрывающегося там гражданского населения.



Израиль утверждает, что Рафиах - последний крупный оплот ХАМАСа в Газе, где расположены четыре его батальона.

"Они просят нас в Международном суде не совершать геноцид в Рафиахе. Мы не совершали и не будем совершать геноцид", - сказал Цахи Ханегби в интервью 12 каналу.



Отвечая на вопрос, будет ли продолжаться наступление на Рафиах, Ханегби сказал: "Согласно международному праву, мы имеем право защищаться, и суд не мешает нам продолжать защищаться".



Международный суд, расположенный в Гааге, не стал немедленно комментировать высказывания Ханегби. ХАМАС также не дал немедленных комментариев.



Другой израильский чиновник указывает на то, что формулировка постановления Международного суда, или Всемирного суда, является условной.



"Постановление, касающееся операции в Рафиахе, не является общим постановлением", - говорит чиновник на условиях анонимности.



Зачитывая постановление, председатель Международного суда Наваф Салам заявил, что ситуация в Газе ухудшилась с тех пор, как суд в последний раз обязал Израиль принять меры по ее улучшению, и условия для нового чрезвычайного постановления были выполнены.



"Государство Израиль должно немедленно прекратить свое военное наступление и любые другие действия в Рафиахе, которые могут создать для палестинской группы в Газе условия жизни, способные привести к ее полному или частичному физическому уничтожению", - заявил Салам.



По словам израильского чиновника, эта формулировка не исключает любых военных действий.



"Мы никогда не проводили и не будем проводить никаких военных действий в Рафиахе или где-либо еще, которые могут создать условия для жизни, способные привести к уничтожению гражданского населения Газы, ни полностью, ни частично", - говорит чиновник.

