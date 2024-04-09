



Израиль осудил позицию Норвегии по ХАМАСу и 7 октября

Министерство иностранных дел Израиля обрушилось на Норвегию, заявив, что эта европейская страна является единственной среди "стран-единомышленников", продолжая поддерживать террористическую группировку ХАМАС и отказываясь осудить сексуальное насилие в отношении израильских жертв.



"Шокирует тот факт, что убийства, изнасилования и другие зверства, совершенные террористами ХАМАСа, ничуть не изменили позицию норвежского правительства", - заявил представитель МИДа Лиор Хайят в X.



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Это заявление стало ответом на заявление министра иностранных дел Норвегии, сделанное в воскресенье, в котором он в основном обрушился на Израиль в связи с его действиями в Газе, утверждая о "полном нарушении норм гуманитарного права".



В заявлении лишь мимолетно затрагивается тема массовых убийств, совершенных ХАМАСом 7 октября, и продолжающегося кризиса с заложниками, но отмечаются усилия "единомышленников и ряда арабских стран" по прекращению войны.



"Мы изучили норвежское заявление и не нашли ни одного упоминания об ужасных сексуальных преступлениях, совершенных ХАМАСом против израильских женщин и мужчин 7 октября", - говорит Хайят.



"Норвегия демонстрирует отсутствие соразмерности и двойные стандарты по отношению к государству Израиль", - обвиняет он.

