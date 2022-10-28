



Итальянский сенатор может посетить связанное с ХАМАСом мероприятие

Итальянский сенатор Тино Магни собирается принять участие в связанной с ХАМАСом конференции в Милане под названием "Аль-Кудс принадлежит нам".



Мероприятие должно состояться в субботу, сообщает Jerusalem Post.



Магни указан в программе мероприятия в качестве одного из приглашенных докладчиков. Организаторами мероприятия являются организации "Европейцы для Аль-Кудс" и "Европейские палестинцы".



Как отмечается, председателем организации "Европейцы за Аль-Кудс" является Мохаммад Ханун, объявленный министерством юстиции Израиля боевиком ХАМАСа.



Представитель Альянса за Израиль Алессандро Бертольди заявил, что участие сенатора в таком мероприятии является "неприемлемым".



"Мы считаем совершенно неприемлемым и очень серьезным то, что новоизбранный сенатор Тино Магни примет участие в субботней конференции Европейской палестинской ассоциации в Италии, которая отрицает право Израиля на существование", - заявил Бертольди.



По его словам, "это событие на самом деле связано с ХАМАСом, террористической организацией, которая хочет уничтожить Израиль".