



Первый звонок: Италия призвала Израиль к одностороннему прекращению огня в Газе

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни призвал Израиль прекратить военные действия в Газе.



Италия первоначально поддержала действия Израиля после нападения ХАМАСа 7 октября, но в последнее время она смягчила свою поддержку.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В интервью газете La Stampa Таяни подчеркнул, что война в Газе была спровоцирована "варварским" нападением ХАМАСа.



Затем он добавил: "Однако сейчас необходимо прекращение огня. Израиль должен прекратить военные операции, от которых массово страдает палестинское население".

