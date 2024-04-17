Новости » Арабо-израильский конфликт
Первый звонок: Италия призвала Израиль к одностороннему прекращению огня в Газе
17.04.2024 10:39 MIGnews.com

Первый звонок: Италия призвала Израиль к одностороннему прекращению огня в Газе

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни призвал Израиль прекратить военные действия в Газе.

Италия первоначально поддержала действия Израиля после нападения ХАМАСа 7 октября, но в последнее время она смягчила свою поддержку.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

В интервью газете La Stampa Таяни подчеркнул, что война в Газе была спровоцирована "варварским" нападением ХАМАСа.

Затем он добавил: "Однако сейчас необходимо прекращение огня. Израиль должен прекратить военные операции, от которых массово страдает палестинское население".
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы