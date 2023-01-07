



Историк объяснил, что положит конец конфликту между Израилем и палестинцами

Отказ палестинцев от цели уничтожить Израиль положит конец продолжающемуся конфликту.



По данным The Jerusalem Post, такое мнение выразил историк Дэниел Пайпс.



"Этот аргумент может показаться неожиданным, потому что он точно противоречит предпосылке соглашений Осло, которые продвигали не победу, а идею палестинской надежды и компромисса. Теория заключалась в том, что хорошие квартиры, машины последних моделей, хорошие школы и превосходное медицинское обслуживание обеспечат процветание палестинцев, дерадикализируют их и сделают их настоящими партнерами в борьбе за мир", - отметил историк.



По его словам, почти 30 лет спустя все опросы показывают, что большинство палестинцев сохраняют фантазию об уничтожении Еврейского Государства.



"С этой целью нужно бороться, заставляя их отказаться от нее, а не подпитывая ее надеждой. Это соответствует общей схеме, поскольку войны стремятся лишить врага надежды", - пояснил он.



Пайпс отметил, что Соглашения Осло 1993 года дискредитированы и почти забыты, поскольку их ненавидят как палестинцы, так и израильтяне.