



Исламский джихад: Израиль будет вынужден покинуть Газу

Террористические организации в Газе настаивают на том, что Израиль должен покинуть анклав.



Такое заявление в комментарии телеканалу "Аль-Джазира" сделал глава делегации палестинского "Исламского джихада" в Каире Мухаммад аль-Хинди.



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По его словам, Израиль якобы истощен на фоне продолжающихся боевых действий.



"Израиль будет вынужден полностью уйти из Газы, потому что он истощен. Среди всех палестинских фракций существует широкий консенсус относительно того, что Израиль должен полностью вывести свои войска из Газы", - сказал он.