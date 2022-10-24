



Иран заявил об аресте 10 человек за связь с Моссадом

В понедельник, 24 октября, представители судебной власти Ирана сделали заявление для прессы, в котором объявили об аресте 10 человек в провинции Западный Азербайджан по обвинению в "шпионской деятельности" и "связях с внешней разведкой Израиля "Моссад", пишет иранское издание Mehr.



По версии иранских спецслужб, подозреваемые в шпионаже должны были "выявить сотрудников иранских органов безопасности, ведущих борьбу с Израилем в отдельной провинции". Официальные источники в Тегеране заявили, что якобы "располагают доказательствами, что арестованные члены шпионской группировки находились в контакте с офицерами "Моссада".



Согласно заявлению, "члены группы подожгли автомобили и дома некоторых лиц, связанных с органами безопасности Исламской Республики. Эти люди даже пытались физически уничтожить и убить сотрудников сил безопасности и разведки Ирана, но, к счастью, их попытки не увенчались успехом».



В заявлении судебной власти добавлено, что "в отношении 10 арестованных лиц возбуждены уголовные дела, которые расследуются в общественном и революционном судах в Урмии, столице провинции Западный Азербайджан".



Согласно иску, четверо из этих людей обвиняются в "совершении коррупции на Земле".



