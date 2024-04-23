



Иран понял - в следующий раз будут разбомблены ядерные объекты

Корреспондент портала walla Амир Бухбут опубликовал материал, посвященный серии ударов по иранским объектам в ночь на 19 апреля.



Нападающей стороне в Иране ночью удалось добиться большего ущерба, чем тот, который был нанесен в результате иранской атаки, применив в десять раз меньше вооружений. Теперь Иран понимает, что если Израиль действительно осуществил нападение, то в следующий раз он сможет атаковать ядерные объекты с относительной легкостью. Кроме того, эта атака открывает путь к операции в Рафиахе.



Иран атаковал Израиль более чем 500 единицами боеприпасов, включая баллистические ракеты, крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты, 99% из которых были перехвачены, а те немногие, что упали на израильской территории, не нанесли реального ущерба.



Атакующая сторона достигла большего эффекта и ущерба в атаке против Ирана, применив десятую часть вооружений, использованных иранцами, и представила Стражей революции беспомощными в обороне - никакой реакции на атаку не последовало. Возможно, россияне также должны спросить себя, как иранская система С-300 не смогла перехватить угрозы. В результате атаки, по сообщениям в иностранной прессе, был уничтожен радар системы С-300.



Теперь иранцы прекрасно понимают, что если Израиль действительно несет ответственность за волну атак на Ближнем Востоке, то в следующий раз он может атаковать и ядерные объекты. И снова с десятой долей вооружения и мощности, используемой иранцами. И все это несмотря на давление со стороны США и европейских стран, требующих успокоиться и не обострять ситуацию.



Иногда для того, чтобы передать послание, повлиять на врага и сдержать его, требуются креативные и умные действия против него, и не обязательно прямой удар. Пока ЦАХАЛ ругали за вывод подразделений из Газы командир 162-й дивизии бригадный генерал Ицик Коэн совершил один из самых блестящих шагов за всю войну, когда окружил больницу Шифа совершенно неожиданно и привел к аресту более 900 террористов, включая высших командиров.



Теперь, когда иранская и американская риторика привела к сдерживанию сегодняшней атаки в неагрессивной манере, можно понять, что путь для операции ЦАХАЛа в Рафиахе проложен, и осталось лишь доработать последние детали, касающиеся эвакуации населения, доставки гуманитарной помощи, и выбрать дату наступления.