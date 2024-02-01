



Хуситы: "США и Великобритания продвигаются к эскалации ситуации в Йемене"

Лидер объединения хуситов "Ансар Аллах" в Йемене Али аль-Кахум упомянул об американских атаках на объекты ополчения, заявив, что "со стороны США и Великобритании наблюдаются явные движения к наземной эскалации в Йемене".



"На любое движение американо-британских наемников в Ходейде или где-либо еще в Йемене будет дан соответствующий ответ".



По его словам, хуситы "не прекратят поддержку Газы, и их деятельность показывает военное развитие сил и готовность защищать суверенитет".



