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Хуситы: "США и Великобритания продвигаются к эскалации ситуации в Йемене"
01.02.2024 08:45 MIGnews.com

Хуситы: "США и Великобритания продвигаются к эскалации ситуации в Йемене"

Лидер объединения хуситов  "Ансар Аллах" в Йемене  Али аль-Кахум упомянул об американских атаках на объекты ополчения, заявив, что "со стороны США и Великобритании наблюдаются явные движения к наземной эскалации в Йемене".

"На любое движение американо-британских наемников в Ходейде или где-либо еще в Йемене будет дан соответствующий ответ".

По его словам, хуситы "не прекратят поддержку Газы, и их деятельность показывает военное развитие сил и готовность защищать суверенитет".

 

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