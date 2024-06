Хуситы "обработали" миллион детей в идеологических лагерях

Дахан Аль-Самеи, сотрудник йеменского сектора здравоохранения, проживающий в Сане, рассказал The Media Line, что назначенный хуситами общественный руководитель попросил его записать своих детей в один из этих летних лагерей. Несмотря на то, что Аль-Самеи был против этой идеи, его заставили зарегистрировать троих его детей в возрасте от 8 до 14 лет.



По словам Аль-Самеи, когда они вернулись домой после первого дня лагеря, они выучили наизусть лозунг движения хуситов: "Бог — величайший, смерть Америке, смерть Израилю, проклятие евреям, победа ислама".



По словам Аль-Самии детям преподают Коран в измененной военной концепции, пытаясь изменить взгляд детей на мир. И это тоже является войной. В итоге мир увидит еще одну армию, отстаивающую интересы хуситов. И, конечно, это катастрофа для детства.



Для того, чтобы понять, как живут внутри такого десткого лагеря, журналисты The Media Line встретилась с несколькими детьми, зачисленными в них. В материале использованы псевдонимы, потому что дети не одобряют то, что их принуждают посещать эти лагеря, они заявили, что предпочли бы провести летние каникулы, изучая новый язык или просто играя.



По словам 13-летнего Ахмада Салеха, который говорил с The Media Line в присутствии своего отца, его учили декламировать лозунг хуситов с первого дня. Позже он слушал уроки и лекции основателя движения хуситов Хусейна аль-Хуси и нынешнего лидера Абдул-Малика аль-Хуси.



Отец Ахмада, Салех, сказал, что впоследствии он решил запретить Ахмаду посещать эти летние лагеря, опасаясь, что его сына будут завербовать или "промыть мозги", заставив его поверить в идеологию хуситов.



"Сейчас я работаю над тем, чтобы воспользоваться этим перерывом, когда мой ребенок находится вдали от них. Я не хочу терять своего ребенка", — сказал Салех.



Родителей, отказывающихся записать своих детей, в лучшем случае обвиняют в нелояльности к хуситам. В худшем случае тех, кто отказывается записать своих детей в школу, обвиняют в лояльности или наемничестве "стран-агрессоров". Последнее обвинение может привести к преследованию и лишению основных прав, таких как покупка газа для приготовления пищи по государственному тарифу. Другой формой преследования является лишение гуманитарной помощи. Хотя такая помощь поступает от неправительственных организаций, хуситы имеют право вето решать, кто получит помощь, а кто нет. Эти действия осуществляются во всех районах, контролируемых хуситами, включая провинции Сана, Дхамар, Амран и Саада, а также другие районы.



The Media Line побеседовала с Ахмедом Аль-Муханной (имя также изменено), учителем государственной школы в Сане. Учитель утверждал, что отправка детей в летние лагеря, управляемые хуситами, приравнивается к участию в преступлениях, хуситов и способствуют уничтожению культурного разнообразия Йемена. Сознание детей там поворачивают та, что они должны быть готовы умирать не ради своей страны, не ради Йемена, а ради хуситов. Летние лагеря должны заниматься оздоровлением, спортом, развитием детей, а не этой ужасной пропагандой. " А хуситы превратили эти лагеря в инструмент вербовки и изменения идентичности и культуры этих детей", — добавил Аль-Муханна.



Последствия этих центров, по словам Аль-Муханны, "проявятся позже, и их будет трудно устранить. Мероприятия в центрах включали посещение военных объектов, а также прослушивание политических и военных речей военачальников, что является катастрофой для детства".



Наряду с религиозными темами и лекциями лидеров хуситов студенты мужского пола изучают предметы, связанные с историческим конфликтом с Израилем , и совершают поездки на военные объекты, где встречаются с военачальниками хуситов. Студенческие лагеря также получают практическую и теоретическую подготовку по военным концепциям и темам.



Тем временем студентки изучают ведение домашнего хозяйства, оказание первой помощи и способы формирования культуры лояльности по отношению к хуситам и их лидерам. Эти уроки призваны расширить участие женщин в боях хуситов.



Media Line также поговорила с Фатимой Дабан, 16-летней студенткой летнего лагеря в провинции Дхамар. Фатима рассказала, что ее отец настоял на том, чтобы записать ее в летний лагерь, а когда она воспротивилась этой идее, он ответил криком: "Мы хотим жить без проблем с хуситами!"



После того, как Фатима была зачислена в лагерь, она получила комплект книг и переплетов по выпечке и изготовлению сладостей, шитью и ведению домашнего хозяйства, а также несколько лекций лидера движения хуситов.



"Мой отец хочет успокоить хуситов, отправив нас в летние лагеря. Если мы откажемся присутствовать, меня и моего брата будут классифицировать как антихуситов, а это нежелательная позиция для него в настоящее время", — объяснила она.



Лейла Алян, 15-летняя студентка летнего лагеря в провинции Ибб рассказала журналистам: "Если вы мать или сестра мученика, ваша роль в борьбе за Родину не менее важна, чем роль любого мужчины на фронте".



Услышав эти слова своего инструктора, Лейла поувствовала "страх и ответственность", она не хочет продолжать посещать летние центры, девушка совсем не уверена, что сможет это продолжать.



Чтобы сделать лагеря более привлекательными, некоторые студенты и их семьи получают подарки при зачислении или в случае постоянного посещения и активного участия в зависимости от предпочтений их инструкторов. Сами же лагеряя бесплатные, они рекламируются через лидеров сообщества, пятничные проповеди и группы WhatsApp.



65% от общего числа детей, живущих в районах, находящихся под контролем хуситов, посещают эти лагеря и большинство из них публично лояльны к хуситам.



Первые лагеря были организованы в 2017 году. С тех пор количество участников увеличивается с каждым годом.



По неофициальным данным Верховного комитета летних лагерей, управляемого хуситами, в период с 2017 по 2024 год в лагерях могло принять участие до 9 миллионов детей.



Заместитель министра иностранных дел хуситов Хусин Аль-Эззи заявил в социальной сети X, что более 1,5 миллиона детей приняли участие в их летних лагерях.



Однако Моамар Аль-Эриани, министр информации международно признанного правительства Йемена (IRG), оспорил эту цифру. Аль-Эриани рассказал The Media Line, что около 300 000 из 6 миллионов йеменских школьников участвуют в лагерях хуситов, и что десятки тысяч из них были завербованы из этих лагерей для военной службы.



Аль-Эриани призвал международное сообщество остановить вербовку детей хуситами под видом летних лагерей.



"Хуси тратят миллиарды на организацию летних лагерей; большинство завербованных хуситов солдат ранее были переманены через летние лагеря", — написал министр на платформе X.



"Хуситы превратили детей в этих лагерях в орудия убийств и разрушений, а также в топливо для своих бесконечных сражений. Это опасность для социальной структуры и гражданского покоя в Йемене, а также новая угроза региональному и международному миру и безопасности", — сказал он в своем посте.



Во время опустошительной гражданской войны в Йемене все стороны конфликта эксплуатировали детей, вербуя их и разрушая важные объекты, такие как школы и игровые площадки, что сделало их наиболее уязвимыми жертвами войны.



Расследования гражданской войны выявили острый и обостряющийся кризис: с 2014 года силы хуситов завербовали в боевые действия тысячи детей. Подробные отчеты за период с начала 2022 года по конец 2023 года дают мрачную картину масштабов и методов этой вербовки.



С 2014 года более 10 333 детей были призваны на боевые должности, причём за последние два года наблюдается тревожный рост числа призывов. Европейско-Средиземноморский Монитор по правам человека выявил систематическую стратегию вербовки, нацеленную на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Несмотря на обещание ООН положить конец вербовке детей, хуситы не только продолжили, но и активизировали свои усилия. Детей часто принуждают вступить в ряды группировки: одних заманивают обещаниями денег, других отправляют в тренировочные лагеря. В сообщениях также указывается, что школы используются для распространения идеологии хуситов и вербовки студентов. Такая эксплуатация детей является серьезным нарушением международного права.



На недавних видеороликах и фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видно, как военные лидеры, в том числе официальный представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сари и члены Высшего политического совета хуситов, посещают летние центры и призывают их продолжать работу, чтобы обеспечить сохранение культуры хуситов.



"Выпускники этих центров скандируют верность группировке хуситам. Враги хуситов — это их враги", — объяснил Саддам Мухаммед.



"Дети в летних центрах станут бомбами замедленного действия, которые могут взорваться в любой момент. И это прекрасная возможность для вербовки и выявления тех, кто им лоялен", — заключил он.