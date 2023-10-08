



Хаос и потеря контроля: удар по штабу Дивизии Газы



Опубликованы новые подробности вчерашней внезапной атаки ХАМАСа. Террористы сначала захватили 8 постов ЦАХАЛа дивизии Газа, уничтожили оружие и подожгли посты связи и наблюдения - тем самым нарушив работу командно-контрольного пункта.



Проникновение с помощью парапланов и катеров было в основном отвлекающим маневром для этого главного удара.



Сотни израильтян были убиты в первый день войны на юге, когда Израиль был полностью шокирован атакой ХАМАСа. Новые подробности о начале боевых действий свидетельствуют о том, что сначала террористы совершили налет на форпосты на границе Газы и подожгли штабы.



ХАМАС уничтожил различные средства ведения боевых действий, включая целые посты связи и наблюдения, которые были сожжены - в том числе и в штабе дивизии Газы на базе Реим.



Отключение связи нарушило возможности командования и управления силами ЦАХАЛа в этом районе, а также, по-видимому, повлекло за собой волны вторжения дополнительных террористов, прибывших после этого, вместе с жителями Газы.



Атака ХАМАСа на Израиль началась с ракетного обстрела южных районов, Ха Шфела и Тель-Авива. Под прикрытием шквального огня ХАМАС совершал налеты с воздуха с помощью парапланов, с моря с помощью небольших судов и с земли.



В первой волне вторжения, в 6:30 утра, коммандос ХАМАСа "Нахба" в сосредоточились на пропускном пункте Эрез, который был уничтожен. После этого они открыли ворота пропускного пункта и двинулись к Сдероту.



В ходе аналогичной операции была захвачена застава батальона ЦАХАЛа в Нахаль-Оз, а члены ХАМАСа проникли еще в два пункта на юге сектора Газа. Некоторые из этих прорывов также осуществлялись с помощью старых тоннелей, подходивших к границе.



Члены ХАМАС взорвали заграждения и КПП, и террористы беспрепятственно проникли в израильские поселения. Через бреши в заборе террористы продолжали двигаться из Газы на израильскую территорию.



Дивизия Газы потеряла контроль над ситуацией, сотни палестинцев, некоторые из которых были совсем не вооружены, стихийно совершали налеты на близлежащие поселения и уводили с собой в Газу израильских граждан.