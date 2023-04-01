Новости » Арабо-израильский конфликт
ХАМАС требует от Азербайджана прекратить налаживание связей с Израилем
01.04.2023 13:01 Алина Груднева

ХАМАС требует от Азербайджана прекратить налаживание связей с Израилем

Террористическая организация ХАМАС призвала Азербайджан прекратить налаживание связей с Израилем.

Соответствующее заявление сделал один из главарей ХАМАСа Исмаил Радван.

"К сожалению, Азербайджан нормализует отношения с сионистским режимом и открывает посольство в Тель-Авиве. Это представляет собой поддержку Израиля за счет прав палестинцев", — сказал Радван.

Он считает, что правительство Азербайджана "должно отказаться" от намерений укрепить отношения с Израилем.

Радван обвинил Еврейское Государство в "совершении военных преступлений" против палестинцев.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы