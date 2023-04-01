



ХАМАС требует от Азербайджана прекратить налаживание связей с Израилем

Террористическая организация ХАМАС призвала Азербайджан прекратить налаживание связей с Израилем.



Соответствующее заявление сделал один из главарей ХАМАСа Исмаил Радван.



"К сожалению, Азербайджан нормализует отношения с сионистским режимом и открывает посольство в Тель-Авиве. Это представляет собой поддержку Израиля за счет прав палестинцев", — сказал Радван.



Он считает, что правительство Азербайджана "должно отказаться" от намерений укрепить отношения с Израилем.



Радван обвинил Еврейское Государство в "совершении военных преступлений" против палестинцев.