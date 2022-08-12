



ХАМАС обвинил Израиль в задержке обмена пленными

Высокопоставленный член террористической группировки ХАМАС Усама Хамадан заявил, что ХАМАС контролирует все переговоры об освобождении заключенных в обмен на освобождение удерживаемых израильтян или их тел.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



"Мы заинтересованы в завершении сделки по обмену пленными, но сионистский враг задерживает процесс. Мы хотим сделки, которая позволит реализовать наши требования и освободить наших заключенных", - заявил Хамадан.



По его словам, недавние заявления Израиля по этому вопросу "рождены не искренним желанием, а скорее попыткой спрятаться от гнева своего народа на правительство, которое не может позаботиться о своих солдатах".



Слова Хамадана касаются сообщений в прессе, согласно которым израильские высокопоставленные чиновники выразили осторожный оптимизм в отношении освобождения пленных после операции "Рассвет".