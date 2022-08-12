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ХАМАС обвинил Израиль в задержке обмена пленными
12.08.2022 17:27 Ольга Белозерова

ХАМАС обвинил Израиль в задержке обмена пленными

Высокопоставленный член террористической группировки ХАМАС Усама Хамадан заявил, что ХАМАС контролирует все переговоры об освобождении заключенных в обмен на освобождение удерживаемых израильтян или их тел. 

Об этом сообщает "Аруц Шева".

"Мы заинтересованы в завершении сделки по обмену пленными, но сионистский враг задерживает процесс. Мы хотим сделки, которая позволит реализовать наши требования и освободить наших заключенных", - заявил Хамадан.

По его словам, недавние заявления Израиля по этому вопросу "рождены не искренним желанием, а скорее попыткой спрятаться от гнева своего народа на правительство, которое не может позаботиться о своих солдатах".

Слова Хамадана касаются сообщений в прессе, согласно которым израильские высокопоставленные чиновники выразили осторожный оптимизм в отношении освобождения пленных после операции "Рассвет". 

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