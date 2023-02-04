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ХАМАС об операции в Иерихоне: Им не удалось арестовать бойцов сопротивления
04.02.2023 16:36 Аркадий Бочаровский

ХАМАС об операции в Иерихоне: Им не удалось арестовать бойцов сопротивления

Пресс-секретарь террористической организации ХАМАС Хазем Кассем прокомментировал операцию  ЦАХАЛа, проведенную сегодня в лагере беженцев Акат Джабер близ Иерихона.

Он сказал: "Мы приветствуем молодых людей, которые храбро ответили на нападение на лагерь и участвовали в столкновениях, которые привели в замешательство оккупационную армию". 

Кассем заявил, что ЦАХАЛ не смог задержать виновных в стрельбе в ресторане на перекрестке Альмог, и сказал, что "враг не смог остановить бойцов сопротивления,- и сам в это признается".
 

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