



ХАМАС об операции в Иерихоне: Им не удалось арестовать бойцов сопротивления

Пресс-секретарь террористической организации ХАМАС Хазем Кассем прокомментировал операцию ЦАХАЛа, проведенную сегодня в лагере беженцев Акат Джабер близ Иерихона.



Он сказал: "Мы приветствуем молодых людей, которые храбро ответили на нападение на лагерь и участвовали в столкновениях, которые привели в замешательство оккупационную армию".



Кассем заявил, что ЦАХАЛ не смог задержать виновных в стрельбе в ресторане на перекрестке Альмог, и сказал, что "враг не смог остановить бойцов сопротивления,- и сам в это признается".

