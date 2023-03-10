



ХАМАС о теракте в Тель-Авиве: на каждое действие есть противодействие

В ХАМАСе прокомментировали вчерашний теракт на улице Дизенгоф в Тель-Авиве.



Соответствующее заявление в пятницу, 10 марта, сделал один из высокопоставленных представителей террористической организации в Газе Мошир аль-Масри.



По его словам, все решения Израиля с арабскими странами по нормализации отношений "разобьются о корень борьбы палестинского народа".



"Сопротивление создало уравнение, согласно которому на каждое действие есть смертоносное противодействие, которое поразит врага. Оккупанты должны извлечь урок из ситуации на улице Дизенгоф, где сопротивление столкнулось с солдатами и поселенцами. Решение относительно вашей безопасности находится не в руках вашего руководства, а в руках сопротивления", - сказал он.

