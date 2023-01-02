



ХАМАС: Израиль "несерьезно" относится к обмену пленными

В ХАМАСе заявили, что Израиль "несерьезно" относится к заключению соглашения об обмене пленными.



Такое заявление сделал Захер Джабарин, член политбюро ХАМАСа, сообщает Jerusalem Post.



Представитель ХАМАСа сказал, что Израиль не отреагировал на инициативы нескольких сторон, включая Египет, Катар и ООН по этому вопросу. Джабарин подчеркнул, что проблема палестинских заключенных, содержащихся в Израиле, остается главным приоритетом для ХАМАСа и ежедневно находится в его повестке дня.



"Вопрос о заключенных и их освобождении может стать темой следующей битвы с оккупацией. Наше решение ясно, и мы взяли на себя обязательство работать над освобождением наших заключенных, чего бы это ни стоило", - заявил он.