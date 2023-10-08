



Хагари: “Я предполагаю, что мы получим контроль в ближайшие несколько часов”

Представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что “в прилегающих (к Газе) поселениях сейчас находятся тысячи бойцов ЦАХАЛ. Я предполагаю, что мы получим контроль над районом в дневное время”.



“Мы нейтрализовали большую часть боевых очагов.



В Безике, Бари, Кисуфим, Супе и Сдероте до сих пор проходят открытые боевые действия. Сегодня ночью мы эвакуировали жителей Отефа.

В Бари до сих пор идут острые бои, во всех населенных пунктах присутствует армия”.