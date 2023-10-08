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Хагари: “Я предполагаю, что мы получим контроль в ближайшие несколько часов”
08.10.2023 07:25 Катя Шульц

Хагари: “Я предполагаю, что мы получим контроль в ближайшие несколько часов”

Представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что “в прилегающих (к Газе)  поселениях сейчас находятся тысячи бойцов ЦАХАЛ. Я предполагаю, что мы получим контроль над районом в дневное время”.

“Мы нейтрализовали большую часть боевых очагов.

В Безике, Бари, Кисуфим, Супе и Сдероте до сих пор проходят открытые боевые действия. Сегодня ночью мы эвакуировали жителей Отефа.
В Бари до сих пор идут острые бои, во всех населенных пунктах присутствует армия”.

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