



Гражданин вышел из синагоги и увидел повесившегося террориста



Представитель полиции Израиля рассказал подробности о поисках террориста Мусы Сарсура.



на протяжении ночи террориста разыскивали сотни полицейских были получены сообщения от десятков граждан о возможном местонахождении террориста.



около 7 часов утра было получено сообщение от гражданина, который вышел из синагоги и увидел в заброшенном здании близ улицы Дизенгоф в Тель-Авиве повесившегося террориста. Он вызвал полицию Прибывшие к месту происшествия полицейские опознали террориста.

