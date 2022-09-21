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Гражданин вышел из синагоги и увидел повесившегося террориста
21.09.2022 09:44 Аркадий Бочаровский

Гражданин вышел из синагоги и увидел повесившегося террориста


Представитель полиции Израиля рассказал подробности о поисках террориста Мусы Сарсура.

на протяжении ночи террориста разыскивали сотни полицейских были получены сообщения от десятков граждан о возможном местонахождении террориста.

около 7 часов утра было получено сообщение от гражданина, который вышел из синагоги и увидел в заброшенном здании близ улицы Дизенгоф в Тель-Авиве повесившегося террориста. Он вызвал полицию Прибывшие к месту происшествия полицейские опознали террориста.
 

 

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