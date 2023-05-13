Готовили теракты: ЦАХАЛ поделился подробностями операции в Шхеме
Армия обороны Израиля поделилась подробностями сегодняшней совместной с МАГАВ операции в Шхеме.
Уточняется, что было выявлено укрытие боевиков в лагере Балата, в котором планировались теракты.
"Сегодня утром в рамках совместной контртеррористической операции сил безопасности силы ЦАХАЛ и МАГАВ провели операцию в лагере Балата в городе Шхем и конфисковали оружие, взрывные устройства и военную технику", - сказано в заявлении.
Уточняется, что в ходе операции бойцы ворвались в здание, используемое в качестве укрытия для террористов. По данным ЦАХАЛа, боевики планировали нападения на солдат в этом районе и готовили взрывные устройства для терактов.
"В доме были обнаружены многочисленные взрывные устройства. Силовики обезвредили взрывчатку, подорвав их, в результате чего загорелся жилой дом. Кроме того, несколько вооруженных боевиков открыли огонь по силам, которые ответили средствами разгона массовых беспорядков и боевой стрельбой. Было попадание в двух террористов. Кроме того, в силовиков были брошены взрывные устройства", - добавили в ЦАХАЛе.
Уточняется, что среди израильских боейцов информация о ранениях не поступала. Конфискованное оружие было передано ШАБАКу для дальнейшего расследования.
בפעילות משותפת של כוחות הביטחון, פעלו הבוקר לוחמי דובדבן, סיירת גבעתי ומג״ב, בהכוונה מודיעינית של שב״כ במחנה הפליטים בלאטה בעיר שכם שבחטיבת שומרון, והחרימו אמל״ח, מטענים וציוד צבאי >> pic.twitter.com/ps5OAZL1E8— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 13, 2023