



Готовили теракты: ЦАХАЛ поделился подробностями операции в Шхеме

Армия обороны Израиля поделилась подробностями сегодняшней совместной с МАГАВ операции в Шхеме.



Уточняется, что было выявлено укрытие боевиков в лагере Балата, в котором планировались теракты.



"Сегодня утром в рамках совместной контртеррористической операции сил безопасности силы ЦАХАЛ и МАГАВ провели операцию в лагере Балата в городе Шхем и конфисковали оружие, взрывные устройства и военную технику", - сказано в заявлении.



Уточняется, что в ходе операции бойцы ворвались в здание, используемое в качестве укрытия для террористов. По данным ЦАХАЛа, боевики планировали нападения на солдат в этом районе и готовили взрывные устройства для терактов.



"В доме были обнаружены многочисленные взрывные устройства. Силовики обезвредили взрывчатку, подорвав их, в результате чего загорелся жилой дом. Кроме того, несколько вооруженных боевиков открыли огонь по силам, которые ответили средствами разгона массовых беспорядков и боевой стрельбой. Было попадание в двух террористов. Кроме того, в силовиков были брошены взрывные устройства", - добавили в ЦАХАЛе.



Уточняется, что среди израильских боейцов информация о ранениях не поступала. Конфискованное оружие было передано ШАБАКу для дальнейшего расследования.

