Готовил крупный теракт: силы МАГАВа арестовали палестинца
Силы МАГАВа, действующие под прикрытием, сегодня утром задержали разыскиваемого палестинца в городе Дженин.
22-летний Амир Каруи подозревается в планировании крупного террористического акта в Израиле.
Как сообщается, Каруи был задержан силами безопасности в Дженине. В ходе операции не возникло никаких столкновений.
Правоохранители уточнили, что силы безопасности "действовали тайно, чтобы арестовать террориста".
"Задержание прошло спокойно, без выстрелов и без потерь среди наших сил", - говорится в заявлении.
Арест был произведен после отчета разведки, предоставленного силам агентством безопасности ШАБАК, которое предупредило, что Каруи пытается совершить нападение на израильской территории.
Арестованный террорист был передан ШАБАК для дальнейшего допроса.