



Готовил крупный теракт: силы МАГАВа арестовали палестинца

Силы МАГАВа, действующие под прикрытием, сегодня утром задержали разыскиваемого палестинца в городе Дженин.



22-летний Амир Каруи подозревается в планировании крупного террористического акта в Израиле.



Как сообщается, Каруи был задержан силами безопасности в Дженине. В ходе операции не возникло никаких столкновений.



Правоохранители уточнили, что силы безопасности "действовали тайно, чтобы арестовать террориста".



"Задержание прошло спокойно, без выстрелов и без потерь среди наших сил", - говорится в заявлении.



Арест был произведен после отчета разведки, предоставленного силам агентством безопасности ШАБАК, которое предупредило, что Каруи пытается совершить нападение на израильской территории.



Арестованный террорист был передан ШАБАК для дальнейшего допроса.