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Готовил крупный теракт: силы МАГАВа арестовали палестинца
02.02.2023 17:19 Ольга Белозерова

Готовил крупный теракт: силы МАГАВа арестовали палестинца

Силы МАГАВа, действующие под прикрытием, сегодня утром задержали разыскиваемого палестинца в городе Дженин. 

22-летний Амир Каруи подозревается в планировании крупного террористического акта в Израиле. 

Как сообщается, Каруи был задержан силами безопасности в Дженине. В ходе операции не возникло никаких столкновений.

Правоохранители уточнили, что силы безопасности "действовали тайно, чтобы арестовать террориста".

"Задержание прошло спокойно, без выстрелов и без потерь среди наших сил", - говорится в заявлении.

Арест был произведен после отчета разведки, предоставленного силам агентством безопасности ШАБАК, которое предупредило, что Каруи пытается совершить нападение на израильской территории.

Арестованный террорист был передан ШАБАК для дальнейшего допроса. 

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