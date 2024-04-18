



Госдеп: Ситуация в Газе все ужаснее. Израилю нужно что-то делать

Гуманитарная ситуация в Газе остается тяжелой, и Израилю необходимо приложить больше усилий, чтобы впустить в анклав больше помощи и координировать свои действия с гуманитарными организациями по устранению конфликтов, заявил заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель.



"Мы наблюдаем некоторый заметный прогресс, когда речь идет о доставке гуманитарной помощи в Газу", - сказал Патель на пресс-брифинге. "Но ситуация в Газе остается тяжелой, и необходимо сделать еще больше. Кризис, который мы наблюдаем, требует быстрого расширения этих усилий".



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Израиль столкнулся с растущим давлением со стороны международного сообщества, включая его ближайших союзников, в связи с малым объемом гуманитарной помощи, поступающей в Газу, где Организация Объединенных Наций предупредила о надвигающемся голоде.

