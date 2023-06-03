



Госдеп объявил о визите Блинкена в Саудовскую Аравию

Нормализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией может быть на повестке дня, когда госсекретарь США Энтони Блинкен отправится в Саудовскую Аравию на следующей неделе, сообщил в пятницу Государственный департамент, сообщает AFP .



Поездка Блинкена состоится с 6 по 8 июня, сообщили в Госдепартаменте.



В ходе поездки Блинкен “обсудит американо-саудовское стратегическое сотрудничество по региональным и глобальным вопросам, а также ряд двусторонних вопросов, включая экономическое сотрудничество и сотрудничество в области безопасности”, добавил он.



Он примет участие в министерской встрече в среду с Советом сотрудничества стран Персидского залива, а в четверг во встрече в Эр-Рияде коалиции стран, борющихся с группировкой "Исламское государство".



Выступая перед журналистами в пятницу перед поездкой, заместителя помощника госсекретаря по делам Аравийского полуострова Даниэля Бенаима спросили о вероятности нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.



“Начиная с президента и ниже, включая госсекретаря, советника по национальной безопасности и других, Соединенные Штаты поддерживают усилия по продвижению нормализации отношений арабских государств с Израилем и опираются на прогресс, достигнутый в рамках Cоглашений Авраама, включая возможную нормализацию дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Израилем”, — ответил Бенаим.



“Вы видели нас, и вы увидите нас, ищущих возможности, кроме формальной дипломатической нормализации, для достижения прогресса вдобавок. В этом ключе, когда президент в прошлом году посетил Джидду, мы приветствовали решение Саудовской Аравии открыть свое воздушное пространство для всех стран, в том числе для Израиля. Там действительно много спекуляций, но я не имею для вас ничего конкретного по этому поводу”, — ответил он.



Блинкен также должен был посетить Израиль во время поездки на Ближний Восток, но в четверг сообщил Министерству иностранных дел , что отменяет визит.



Национальным новостям Израиля стало известно, что, вопреки различным заявлениям о том, что отмена вызвана напряженностью в отношениях между Израилем и США, сообщение, переданное Израилю, заключалось в том, что визит был отменен из-за технических обстоятельств и плотного графика, а также потому, что визит должен был быть очень коротким в любом случае и включать только несколько встреч.



Поездка Блинкена в Саудовскую Аравию последовала за недавним визитом советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана, который перед поездкой сообщил вашингтонскому аналитическому центру , что США все еще работают над достижением цели соглашения, нормализующего отношения между Израилем и Саудовской Аравией.



В течение многих лет ходили слухи, что Израиль имеет закулисные связи с Саудовской Аравией, но саудовцы категорически опровергают их.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу ясно дал понять , что его цель — заключить мирное соглашение с Саудовской Аравией, которое “фактически положит конец арабо-израильскому конфликту”.



Однако официальные лица Саудовской Аравии неоднократно заявляли , что палестинское государство со столицей в восточном Иерусалиме является необходимым условием для нормализации отношений с Израилем.



