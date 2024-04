Голландия: мы закроем посольство в Тегеране в качестве “меры предосторожности”

Нидерланды объявили, что завтра закроют свое посольство в Тегеране в качестве “меры предосторожности”.



🚨🇳🇱BREAKING: DUTCH CLOSE EMBASSY IN IRAN



The Netherlands will shut down its embassy in Tehran this Sunday, citing "rising tensions between Iran and Israel."



They have not confirmed if the embassy will reopen, stating that the decision will be made daily.



Source: AlArabiya pic.twitter.com/Rnxxo89m28