



Глава Совета поселений об обстреле в Самарии: теракты превратились в рутину

Глава Совета поселений и регионального совета Гуш-Эцион Шломо Нееман прокомментировал обстрел демонстрантов в Самарии.

Об этом сообщает пресс-служба Совета поселений Иудеи и Самарии.

"Сегодня вечером, когда был открыт огонь по главе регионального совета Самарии Йоси Дагану и по группе демонстрантов, вышедших на демонстрацию за свою безопасность, была пересечена еще одна красная линия", - сказал он.

Он напомнил, что один из солдат ЦАХАЛа получил ранение.

"Мы благодарим и ценим солдат ЦАХАЛа, делающих все, что в их силах ради нашей безопасности. Проблема не в них. Проблема в подходе - теракты превратились в рутину, а политиков и министерство обороны наша безопасность не заботит", - подчеркнул он.