



Глава МИД Италии: Израиль предупредил США об ответе Ирану "в последнюю минуту"

Официальные лица США сообщили министрам иностранных дел стран G7, что Вашингтон был предупрежден Израилем об ответе Ирану "в последнюю минуту".



По данным информационного агентства AP, такое заявление сделал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.



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"США не делились конкретными данными об атаке, а лишь предоставили общую информацию", - сказал он по итогам встречи.



Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что США не участвовали в ответных действиях Израиля на беспрецедентную атаку Ирана.