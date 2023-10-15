



Посол Израиля в ООН: Не забудьте смыть кровь израильских младенцев со своих рук

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан раскритиковал специального координатора ООН по Ближнему Востоку Тора Веннесланда за встречу с министром иностранных дел Ирана.



"Не забудьте смыть кровь израильских младенцев со своих рук после этого рукопожатия", — заявил Эрдан.



Ранее сегодня, 14 октября, он поделился фотографией, на которой Веннесланд пожимает руку министру иностранных дел Ирана Хосейну Амир-Абдоллахиану.



"Тор Веннесланд не только встретился с министром иностранных дел иранского режима, но даже не удосужился осудить Иран за его роль в резне израильских женщин и детей. Ни для кого не секрет, что террористы ХАМАС открыто хвалят Иран за их финансирование, вооружение и подготовку", — написал Эрдан на своей странице в социальной сети X.



Эрдан добавил, что поддержка ООН и легитимация террористов, которые устраивают геноцид, представляет собой угрозу цивилизации.

