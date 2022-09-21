



Гальон: "Махмуда Аббаса нужно рассматривать как партнера"

Лидер партии "Мерец" Зехава Гальон призвала премьер-министра Израиля Яира Лапида предложить дипломатическое решение конфликта с Палестинской автономией и встретиться с ее председателем Махмудом Аббасом.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



"Это галлюцинация, что мы можем продолжать сдерживать конфликт с палестинцами. Единственный способ - это предложить премьер-министру Лапиду дипломатический горизонт - достижение соглашения и прекращение оккупации", - заявила она.



Также Гальон призвала Лапида встретиться с Аббасом в ходе визита в Нью-Йорк.



"Нам нужно видеть в нем партнера не только с целью снижения напряженности в сфере безопасности, потому что, если ПА рухнет, мы ничего от этого не получим. Израилю нужно видеть в нем политического партнера и предлагать дипломатические горизонт, а не только жесты", - считает Гальон.