Новости » Арабо-израильский конфликт
Гальон: "Махмуда Аббаса нужно рассматривать как партнера"
21.09.2022 13:17 Ольга Белозерова

Гальон: "Махмуда Аббаса нужно рассматривать как партнера"

Лидер партии "Мерец" Зехава Гальон призвала премьер-министра Израиля Яира Лапида предложить дипломатическое решение конфликта с Палестинской автономией и встретиться с ее председателем Махмудом Аббасом.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

"Это галлюцинация, что мы можем продолжать сдерживать конфликт с палестинцами. Единственный способ - это предложить премьер-министру Лапиду дипломатический горизонт - достижение соглашения и прекращение оккупации", - заявила она.

Также Гальон призвала Лапида встретиться с Аббасом в ходе визита в Нью-Йорк.

"Нам нужно видеть в нем партнера не только с целью снижения напряженности в сфере безопасности, потому что, если ПА рухнет, мы ничего от этого не получим. Израилю нужно видеть в нем политического партнера и предлагать дипломатические горизонт, а не только жесты", - считает Гальон. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы