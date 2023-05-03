



ФБР: убийство журналистки Ширин Абу Акле не было преднамеренным

В ФБР представили предварительные результаты расследования смерти палестино-американской журналистки Ширин Абу Акле, которая была застрелена в Дженине 11 мая прошлого года во время освещения столкновений между силами ЦАХАЛа и террористами в лагере беженцев.



По словам секретаря Пентагона Веданта Пателя, отчет был представлен американскому Конгрессу.



По версии ФБР, убийство Акле не было преднамеренным. Агенты повторили распространенное ранее утверждение о том, что погибла из-за случайного выстрела.



По словам Пателя, Белый Дом осуждает трагическую гибель журналисты и выражает соболезнования ее семье. Тем не менее, в отчете утверждается, что ее гибель стала следствием неблагоприятных обстоятельств.

