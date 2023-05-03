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ФБР: убийство журналистки Ширин Абу Акле не было преднамеренным
03.05.2023 21:57 Алина Груднева

ФБР: убийство журналистки Ширин Абу Акле не было преднамеренным

В ФБР представили предварительные результаты расследования смерти палестино-американской журналистки Ширин Абу Акле, которая была застрелена в Дженине 11 мая прошлого года во время освещения столкновений между силами ЦАХАЛа и террористами в лагере беженцев.

По словам секретаря Пентагона Веданта Пателя, отчет был представлен американскому Конгрессу.

По версии ФБР, убийство Акле не было преднамеренным. Агенты повторили распространенное ранее утверждение о том, что погибла из-за случайного выстрела.

По словам Пателя, Белый Дом осуждает трагическую гибель журналисты и выражает соболезнования ее семье. Тем не менее, в отчете утверждается, что ее гибель стала следствием неблагоприятных обстоятельств.
 

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