



ЕС заступился за палестинские группы, признанные Израилем террористами

Европейский Союз продолжит поддерживать палестинские правозащитные группы, признанные Израилем террористическими организациями.

Об этом сказала пресс-секретарь главы европейской дипломатии Жозепа Борреля Набила Массрали.

"Прошлые обвинения в нецелевом использовании средств ЕС в отношении некоторых палестинских организаций гражданского общества не были подтверждены. ЕС будет продолжать соблюдать международное право и поддерживать организации", — сказала она.

Премьер-министр ПА Мохаммад Штайе, в свою очередь, поклялся в солидарности с неправительственными палестинскими организациями.

"Это не только НПО, но и государственное учреждение, поэтому. Пока они работают в рамках закона, мы будем с ними солидарны", — отметил Штайе.

Напомним, что накануне министр обороны Израиля Бени Ганц внес в список террористических организаций три палестинские группы: Федерацию женских комитетов, "Бисан" и "Адмир". Они являются ответвлениями "Народного фронта освобождения Палестины".

Как выяснилось, организации действуют под прикрытием и при посредничестве НФОП в Иудее и Самарии, а также за границей, под видом осуществления гуманитарной деятельности.

В реальности же они содействуют целям НФОП, ее укреплению и вербовке кадров. Кроме того, они помогают в сборе средств для террористической организации с помощью различных методов, включая подделку документов и мошенничество.

"Определение этих организаций и разоблачение их как филиалов террористической организации НФОП являются частью совместных усилий ШАБАК, Национального бюро по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF) при министерстве обороны и министерства иностранных дел Израиля", - говорилось в заявлении.