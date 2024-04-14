



Эрдоган предлагает Ирану не продолжать эскалацию с Израилем

Турция не хочет дальнейшей эскалации напряженности в регионе. После атаки Ирана на Израиль заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил об этом своему иранскому коллеге в телефонном разговоре в воскресенье.



Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян сообщил Фидану, что иранская “ответная операция” против Израиля завершилась, добавив, что Иран не начнет новую операцию, если на него не нападут, сообщают турецкие дипломатические источники.



Турция была одним из самых резких критиков Израиля на протяжении всей войны против ХАМАСа и открыто поддерживала террористическую группировку Газы.



В январе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился со своим иранским коллегой Эбрагимом Раиси, и они обсудили удары США и Великобритании по поддерживаемым Ираном объектам хуситов в Йемене, которые они раскритиковали как непропорциональное применение силы.





