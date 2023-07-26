



Эрдоган: мы продолжим поддерживать палестинцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник, что его страна будет продолжать поддерживать “палестинское дело” и процветание палестинских арабов, сообщает информационное агентство Синьхуа.



“Мы продолжаем поддерживать дело палестинцев самым решительным образом. Мы глубоко обеспокоены насилием со стороны незаконных поселенцев, — сказал Эрдоган на совместной пресс-конференции с посетившим Анкару председателем Палестинской администрации (ПА) Махмудом Аббасом.



Эрдоган добавил, что создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме в границах до 1967 года на основе параметров ООН имеет важное значение для мира и стабильности во всем регионе.



Президент Турции подчеркнул, что международное сообщество, особенно ООН, должно заниматься “палестинским вопросом”.



Эрдоган добавил, что Анкара не потерпит никаких действий, направленных на изменение исторического статус-кво святых мест, в частности мечети Аль-Акса.



После того, как в прошлом году Израиль и Турция объявили об усилиях по примирению, Эрдоган заявил, что эти усилия никоим образом не уменьшат поддержку Турцией "палестинского дела".



“Шаги, предпринятые в наших отношениях с Израилем, никоим образом не уменьшат нашу поддержку палестинского дела, — сказал Эрдоган. - Наоборот, наши палестинские братья также заявляют, что эти шаги будут способствовать решению палестинского вопроса и улучшению положения палестинского народа”.



