



Египет: Израиль вышел за рамки понятия самообороны

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри заявил, что отвергает любые попытки вытеснить палестинцев из Газы.



В своем выступлении на конференции по оказанию помощи Газе, проходившей в Париже, Шукри осудил “международное молчание в отношении нарушений международного гуманитарного права, совершенных Израилем на палестинской территории”.

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По его словам, “то, что делает израильское правительство, выходит далеко за рамки права на самооборону”.



