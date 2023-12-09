



Египет активно готовится принимать жителей Газы

Вопреки своей официальной позиции, Египет начал готовиться к сценарию массового перемещения сотен тысяч человек из Газы на свою территорию в начале 2024 года.



Об этом сообщила ливанская газета “Аль-Ахбар”, близкая к Хизбалле, которая заявила, что Египет расследует возможность приема другими арабскими странами палестинцев, которым будет разрешено покинуть Рафиах, а также возможность получения палестинскими студентами стипендии на обучение в Европе, Турции и США, что позволит им летать вместе со своими семьями.

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Согласно плана, утверждается в докладе, будут установлены критерии для въезда в Египет, такие как медицинские или другие гуманитарные ситуации.

Перемещенные лица не будут селиться на Синайском полуострове, а будут расселены в других местах и ​​получат особый статус.

