Два солдата ЦАХАЛа ранены в результате тарана на севере ПА
Два израильских солдата были ранены в результате тарана автомобиля в городе Хавара на севере ПА в понедельник вечером.
ЦАХАЛ заявил, что палестинский водитель намеренно протаранил своей машиной двух солдат в городе. Раненые были доставлена в больницу “Бейлинсон” в Петах-Тикве, где сообщалось, что они находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести соответственно.
Палестинский водитель сначала скрылся с места происшествия, но был пойман войсками недалеко от въезда в Шхем.
“Силы ЦАХАЛа вскоре обнаружили подозрительный автомобиль, начали преследование и задержали террориста. В его машине был найден нож”, – сообщили военные.
Задержанного передали в службу безопасности ШАБАК для дальнейшего допроса.