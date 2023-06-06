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ЦАХАЛ
06.06.2023 10:28 Евгения Маркова

Два солдата ЦАХАЛа ранены в результате тарана на севере ПА

Два израильских солдата были ранены в результате тарана автомобиля в городе Хавара на севере ПА в понедельник вечером.

ЦАХАЛ заявил, что палестинский водитель намеренно протаранил своей машиной двух солдат в городе. Раненые были доставлена ​​в больницу “Бейлинсон” в Петах-Тикве, где сообщалось, что они находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести соответственно.

Палестинский водитель сначала скрылся с места происшествия, но был пойман войсками недалеко от въезда в Шхем.

“Силы ЦАХАЛа вскоре обнаружили подозрительный автомобиль, начали преследование и задержали террориста. В его машине был найден нож”, – сообщили военные.

Задержанного передали в службу безопасности ШАБАК для дальнейшего допроса.

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