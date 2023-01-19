



Два палестинца были убиты во время операции ЦАХАЛа в Дженине

Сегодня ночью (19 января) ЦАХАЛ начал операцию по аресту в лагере беженцев Дженин, в ходе которой был арестован высокопоставленный член "Исламского джихада" и два члена его семьи.



Во время операции произошла ожесточенная перестрелка. Через некоторое время поступило палестинское сообщение о том, что во время перестрелки был убит старший член "Бригад мучеников Аль-Аксы" Адхам Абу Аль-Бассем. Позже поступило сообщение о еще одном погибшем, Джаваде Бавакне. Несколько палестинцев получили серьезные ранения. Операция ЦАХАЛа в лагере завершилась.

