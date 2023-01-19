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Два палестинца были убиты во время операции ЦАХАЛа в Дженине
19.01.2023 06:45 Аркадий Бочаровский

Два палестинца были убиты во время операции ЦАХАЛа в Дженине

Сегодня ночью (19 января) ЦАХАЛ начал операцию по аресту в лагере беженцев Дженин, в ходе которой был арестован высокопоставленный член "Исламского джихада" и два члена его семьи. 

Во время операции произошла ожесточенная перестрелка. Через некоторое время поступило палестинское сообщение о том, что во время перестрелки был убит старший член "Бригад мучеников Аль-Аксы" Адхам Абу Аль-Бассем. Позже поступило сообщение о еще одном погибшем, Джаваде Бавакне. Несколько палестинцев получили серьезные ранения. Операция ЦАХАЛа в лагере завершилась.
 

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