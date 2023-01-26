



Дочь убитой в Дженине: мать просто выглянула в окно

Погибшая в ходе утреннего рейда ЦАХАЛа в Дженине, 61-летняя Маджеда Обейд, была застрелена, когда выглянула в окно.



Об этом в комментарии AFP рассказала ее дочь Кефият.



По словам женщины, ее мать жила в нескольких метрах от дома, где находились члены палестинской террористической ячейки "Исламский джихад".



"После того, как она закончила свои молитвы, она остановилась на мгновение, чтобы посмотреть, что происходит. Когда она встала, пуля попала ей в шею, и она упала сначала на стену, а затем на пол", — рассказала она.