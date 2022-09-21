Новости » Арабо-израильский конфликт
21.09.2022 10:26 Аркадий Бочаровский

Директор Шалом Ахшав - арабскому ветерану ЦАХАЛа: тебе нет дела до палестинцев


Известный активист арабского сектора, ветеран бригады Голани Юсеф Хадад, рассказал о своем столкновении с израильским журналистом, бывшим директором Шалом Ахшав Яривом Оппенхаймером.

Хадад пишет: “На выходе из студии 13-го канала Ярив Оппенхаймер сказал мне: "Ты - араб, которому дела нет до палестинцев. “Я ответил: ты прав, я - арабский гражданин Израиля, и я забочусь об израильских арабах, и они для меня важнее, чем палестинцы!”

Хадад в 2003 году добровольцем пошел в Голани, принимал участие в бою при Бейт Джбейль, и позднее был тяжело ранен в результате взрыва ракеты Корнет, выпущенной террористами Хизбаллы.

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