



Директор Шалом Ахшав - арабскому ветерану ЦАХАЛа: тебе нет дела до палестинцев



Известный активист арабского сектора, ветеран бригады Голани Юсеф Хадад, рассказал о своем столкновении с израильским журналистом, бывшим директором Шалом Ахшав Яривом Оппенхаймером.



Хадад пишет: “На выходе из студии 13-го канала Ярив Оппенхаймер сказал мне: "Ты - араб, которому дела нет до палестинцев. “Я ответил: ты прав, я - арабский гражданин Израиля, и я забочусь об израильских арабах, и они для меня важнее, чем палестинцы!”



Хадад в 2003 году добровольцем пошел в Голани, принимал участие в бою при Бейт Джбейль, и позднее был тяжело ранен в результате взрыва ракеты Корнет, выпущенной террористами Хизбаллы.