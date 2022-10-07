



Делегация ХАМАСа посетит Сирию

Делегация ХАМАСа посетит Сирию в конце этого месяца в рамках попытки группировки восстановить отношения с Дамаском.



Об этом сообщает Ynet со ссылкой на информацию от двух источников.



Высокопоставленный представитель ХАМАСа сказал, что визит состоится после того, как делегация ХАМАС завершит поездку 10 октября в Алжир для обсуждения примирения с ФАТХом.



Второй источник, палестинский чиновник, знакомый с этим вопросом, подтвердил детали поездки в Сирию.



В то же время палестинский источник в самой Сирии отрицал, что визит состоится. Представители ХАМАСа в Газе отказались комментировать сообщения о предполагаемой поездке.



Напомним, что ХАМАС ранее осудил предписываемые Израилю удары по объектам в Сирии. Представитель террористической группировки Хазем Кассем подтвердил поддержку Сирии ХАМАСом "перед лицом сионистской агрессии".