



Члены "Нетурей Карта": "Хотим жить под палестинским флагом"

Появились подробности визита членов секты "Нетурей Карта" в Дженин, где они встретились с террористами "Исламского джихада".



Один из членов секты заявил, что они хотят жить "под палестинским флагом", сообщает Jerusalem Post.



"Мы палестинские евреи, мы хотим жить под палестинским флагом, а не под израильским флагом, в одной стране, которая является палестинским государством. Сотни лет назад и до начала оккупации мы жили вместе в Старом Городе Иерусалима и не было никакой разницы между евреями и мусульманами Мы все произошли от одного отца, Авраама, и мы жили счастливо вместе. Позже пришли сионисты и оказали давление, чтобы нас разделить, но мы [отклонили] это . Мы хотим мира, а не расистского израильского закона, который представляет угрозу для жизни евреев и мусульман. Сколько бы времени ни прошло, мы будем продолжать придерживаться наших мечтаний и общих целей", - заявил представитель секты.