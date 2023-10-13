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ЦАХАЛ: жители города Газа прислушались к предупреждению и двинулись на юг
13.10.2023 19:36 Анатолий Кравченко

ЦАХАЛ: жители города Газа прислушались к предупреждению и двинулись на юг

Пресс-секретарь ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что жители города Газа начали отходить на юг после того, как военные предупредили, что начнут интенсивные обстрелы этого района.

"Население города Газа начало значительно продвигаться на юг, чтобы защитить себя", - заявил Хагари на пресс-конференции.

По словам пресс-аташе, с момента начала боевых действий в минувшие выходные ЦАХАЛ нанес тысячи ударов по всей территории сектора Газа.

 

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