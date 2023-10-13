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ЦАХАЛ зашел в Газу для "локальных рейдов"
13.10.2023 19:15 Алина Груднева

ЦАХАЛ зашел в Газу для "локальных рейдов"

Вечером, 13 октября, войска Армии обороны Израиля вошли в Газу "для локальных рейдов".

Информацию об этом распространяет радиостанция "Галей ЦАХАЛ". Уточняется, что войска ЦАХАЛа вошли, в том числе, с целью найти пропавших без вести. Судя по всему, также будет проводиться зачистка.


Ранее военные призвали мирных жителей севера Газы экстренно эвакуироваться оттуда до 20:00, поскольку будет проводиться масштабная операция.

"Если вы беспокоитесь о себе и своих близких, вам следует отправиться на юг согласно нашим инструкциям. Будьте уверены, что лидеры ХАМАСа заботятся только о своих шкурах", - предупредили военные.

Также сообщается, что ЦАХАЛ проводит "локальные рейды" в Газе для завершения работ по очистке района от террористов. В ходе операций была предпринята попытка найти пропавших без вести. Уточняется, что в Газу вошли пехота и бронетехника.

"Солдаты ЦАХАЛа провели поиски и собрали доказательства, которые помогут найти заложников, а также пресечь деятельность террористов. Кроме того, солдаты помешали террористическим ячейкам, расположенным в этом районе, в том числе ячейке ХАМАСа, которая выпустила противотанковые ракеты по израильской территории. Также, ВВС продолжили наносить удары по объектам ХАМАСа и по пусковым установкам сразу после их использования для обстрела Израиля", - сообщили военные.

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