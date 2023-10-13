ЦАХАЛ зашел в Газу для "локальных рейдов"
Вечером, 13 октября, войска Армии обороны Израиля вошли в Газу "для локальных рейдов".
Информацию об этом распространяет радиостанция "Галей ЦАХАЛ". Уточняется, что войска ЦАХАЛа вошли, в том числе, с целью найти пропавших без вести. Судя по всему, также будет проводиться зачистка.
צה"ל: כוחות נכנסו לתוך שטח רצועת עזה - בין היתר במאמץ לאיתור הנעדרים @Doron_Kadosh— גלצ (@GLZRadio) October 13, 2023
Ранее военные призвали мирных жителей севера Газы экстренно эвакуироваться оттуда до 20:00, поскольку будет проводиться масштабная операция.
"Если вы беспокоитесь о себе и своих близких, вам следует отправиться на юг согласно нашим инструкциям. Будьте уверены, что лидеры ХАМАСа заботятся только о своих шкурах", - предупредили военные.
Также сообщается, что ЦАХАЛ проводит "локальные рейды" в Газе для завершения работ по очистке района от террористов. В ходе операций была предпринята попытка найти пропавших без вести. Уточняется, что в Газу вошли пехота и бронетехника.
"Солдаты ЦАХАЛа провели поиски и собрали доказательства, которые помогут найти заложников, а также пресечь деятельность террористов. Кроме того, солдаты помешали террористическим ячейкам, расположенным в этом районе, в том числе ячейке ХАМАСа, которая выпустила противотанковые ракеты по израильской территории. Также, ВВС продолжили наносить удары по объектам ХАМАСа и по пусковым установкам сразу после их использования для обстрела Израиля", - сообщили военные.
IDF publishes footage showing the Air Force targeting Hamas rocket launching positions in the Gaza Strip. pic.twitter.com/DF5eOZr6eB— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 13, 2023