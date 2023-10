ЦАХАЛ зашел в Газу для "локальных рейдов"

Вечером, 13 октября, войска Армии обороны Израиля вошли в Газу "для локальных рейдов".



Информацию об этом распространяет радиостанция "Галей ЦАХАЛ". Уточняется, что войска ЦАХАЛа вошли, в том числе, с целью найти пропавших без вести. Судя по всему, также будет проводиться зачистка.



IDF publishes footage showing the Air Force targeting Hamas rocket launching positions in the Gaza Strip. pic.twitter.com/DF5eOZr6eB