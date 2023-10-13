



ЦАХАЛ зашел в Газу для "локальных рейдов"

Вечером, 13 октября, войска Армии обороны Израиля вошли в Газу "для локальных рейдов".



Информацию об этом распространяет радиостанция "Галей ЦАХАЛ". Уточняется, что войска ЦАХАЛа вошли, в том числе, с целью найти пропавших без вести. Судя по всему, также будет проводиться зачистка.



צה"ל: כוחות נכנסו לתוך שטח רצועת עזה - בין היתר במאמץ לאיתור הנעדרים @Doron_Kadosh — גלצ (@GLZRadio) October 13, 2023

IDF publishes footage showing the Air Force targeting Hamas rocket launching positions in the Gaza Strip. pic.twitter.com/DF5eOZr6eB — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 13, 2023