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ЦАХАЛ призывает палестинцев покинуть север Газы к 20:00
13.10.2023 19:05 Алина Груднева

ЦАХАЛ призывает палестинцев покинуть север Газы к 20:00

Представитель ЦАХАЛа предупредил палестинцев, проживающих на севере Газы, покинуть это место до 20:00.

По его словам, Армия обороны Израиля готовится к масштабной операции.

Первоначально ЦАХАЛ уведомил палестинцев в полночь в пятницу, что у них есть 24 часа на эвакуацию.

"Если вы беспокоитесь о себе и своих близких, вам следует отправиться на юг согласно нашим инструкциям. Будьте уверены, что лидеры ХАМАСа заботятся только о своих шкурах", - предупредили военные.

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