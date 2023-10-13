



ЦАХАЛ призывает палестинцев покинуть север Газы к 20:00

Представитель ЦАХАЛа предупредил палестинцев, проживающих на севере Газы, покинуть это место до 20:00.



По его словам, Армия обороны Израиля готовится к масштабной операции.



Первоначально ЦАХАЛ уведомил палестинцев в полночь в пятницу, что у них есть 24 часа на эвакуацию.



"Если вы беспокоитесь о себе и своих близких, вам следует отправиться на юг согласно нашим инструкциям. Будьте уверены, что лидеры ХАМАСа заботятся только о своих шкурах", - предупредили военные.